Рынок сбалансирован: ЦБ оценил долю «токсичных» валют на торгах, в импорте и экспорте

Доля валютной пары USD/RUB в обороте биржевых торгов в феврале достигла минимального за последние годы показателя — 36%, при этом совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) выросла до 37% (в январе – 33%). Доля «токсичных» валют в экспортных расчетах за год сократилась с 87% до 48%, при оплате импорта — с 65% до 46%, сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ. При этом регулятор отметил «равномерный рост доли дружественных валют» и оценил валютный рынок «в целом сбалансированным».

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«Сокращение доли "токсичных" валют произошло преимущественно за счет пары USD/RUB, доля которой снизилась до 36% (в январе – 40%), что стало минимальным значением за последние годы. Сокращение доли "токсичных" валют сопровождалось снижением объема чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами до 7,8 млрд долл. США в феврале (в январе 2023 г. и декабре 2022 г. – 10 и 15 млрд долл. США соответственно), что было обусловлено как снижением цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, а также ростом соответствующих издержек», — сообщили в ЦБ.

Физлица на биржевом рынке и через крупнейшие банки приобрели в феврале валюту на общую сумму 72,6 млрд рублей. Этот объем оказался ниже, чем в предыдущие несколько месяцев (в январе – 111,3 млрд рублей), отметил регулятор. Россияне приобрели доллары США и евро на сумму 61 млрд и китайские юани на 11,6 млрд в рублевом эквиваленте. Часть валюты использовалась для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета.

Анализируя валютную структуру расчетов внешнеэкономической деятельности, Центробанк отметил существенное снижение доли «токсичных» валют за прошедший год.

«На начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно производились в валюте недружественных стран (87% всех расчетов), в основном в долларах США и евро. Доля юаня при этом не превышала 0,5%, рубля – 12%. К концу года доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт значительно сократилась, однако все еще составляет значительную часть расчетов – 48%. Среди иных валют наиболее часто для расчетов за экспорт стали использовать рубли и юани – на них на начало года приходится 34% и 16% соответственно, на прочие валюты дружественных стран – 2%», — уточнили в ЦБ.

В расчетах по импорту доля «токсичных» валют сократилась с 65% в январе 2022 года до 46% в декабре. Уменьшение происходило в основном за счет роста доли в расчетах юаней: за год она выросла с 4% до 23%. При этом доля рубля в расчетах за импорт незначительно сократилась – с 29% до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 года составила 4%.