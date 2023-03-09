Самой дорогой мировой валюте не хватает российского брокера

В четверг, 9 марта, курс доллара по отношению к кувейтскому динару снизился на 0,04%, до 0,3072, по сравнению с 0,3073 во время предыдущей торговой сессии. Это крайне незначительные колебания, причем валюта Кувейта остается сильной и стабильной к «американцу» уже не первый год.

Стабильность динара связана, в первую очередь, с макроэкономической ситуацией в Кувейте, хотя и эту страну не могли не затронуть события, наблюдающиеся сейчас в мировой экономике. Так, инфляция в стране выросла до 3,3% в январе по сравнению с 3,2% в декабре 2022 года. Относительно низкое ценовое давление сохранялось благодаря валютной привязке и субсидиям. Между тем, Центральный банк повысил учетную ставку до 4% в конце января. Инфляция, по прогнозам, должна снизиться в 2023 году из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

В целом сегодня кувейтский динар (KWD) является самой дорогой валютой в мире. На протяжении многих лет динар не обесценивается, что обеспечивает низкую инфляцию в стране и высокий уровень жизни населения. Один кувейтский динар равен 1000 филсов (аналог копеек или центов). Высокий курс кувейтской валюты обеспечивают следующие условия, объясняет финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

Первое — это прибыль от продажи нефти, которая обеспечивает 80% доходов страны. Кувейт является крупнейших мировым экспортером нефти. Доказанные запасы сырой нефти в Кувейте составляют 104 млрд баррелей или 9% мировых разведанных запасов «черного золота». Отличие от других нефтедобывающих стран, нефтедобыча в Кувейте лёгкая и менее затратная.

Во-вторых, Фонд национального благосостояния для стабилизации экономики, который формируется от части доходов от продажи нефти. Накопленный запас фонда позволяет не допускать колебаний курса при падении цен на нефти или экономических кризисах.

Третье, продолжает эксперт, — привязка кувейтского динара к мультивалютной корзине, которая снижает риски волатильности валютных пар, минимизацию инфляционных процессов в отличие от привязки к одной валюте и возможности лучше прогнозировать курс для реагирования. С 2016 года валютная пара KWD/USD торгуется в узком ценовом коридоре 3,1658-3,3497 долл., который составляет всего 5,8%.

Но, несмотря на всю привлекательность кувейтской валюты, по мнению Сергея Чеврычкина, в краткосрочной перспективе она вряд ли станет заменой у россиян таких популярных валют, как доллар, евро, юань или гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Причина этого заключается в отсутствии возможности купить кувейтский динар через брокера на российской бирже. При этом, обращает он внимание, наличие необходимой инфраструктуры, доступность и ликвидность считаем основными факторами для принятия решений по накоплениям в иностранных валютах.

Впрочем, констатирует аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв, курс доллара к кувейтскому динару в основном повторяет общую направленность «американца» к основным валютам. Пара USD/KWD снижалась с 0,311 с осени 2022 года до 0,305 в начале февраля 2023 года, вместе с индексом доллара USDX к шести основным валютам.

Затем она, как и в целом и доллар, поднимается, дойдя 9 марта до 0,308. Однако совпадая в основном по направлению движения, курс динара в 5-6 раз менее волатилен , чем основные валюты. Так, если USDX упал на 12% с октября по январь, то доллар к динару - на 2%. И наоборот, подъём последнего месяца был на 5% и 1% соответственно.

Такое положение объясняется прежде всего экономикой Кувейта, подтверждает аналитик. Небольшая богатая нефтяная страна, менее подверженная глобальным экономическим и политическим веяниям, имеет показатели лучше, чем США. Например, соответственно, такие. Квартальный рост ВВП — 4,7% и 2,7%; инфляция — 3,3% и 6,4%; дефицит бюджета — 0,5% и 5,6% от ВВП; госдолг — 7,1% и 129% от ВВП, безработица — 3,7% и 3,4%. Процентные ставки центробанков вполне сравнимы — 4% и 4,75%.

Таким образом, указывает Владимир Ковалёв, доллар имеет мало преимуществ перед кувейтским динаром и растёт к нему скорее по инерции глобальных движений и своего авторитета в мире. Вероятно, такая динамика продолжится в ближайшие месяцы. Поскольку ФРС США намерена жёстко поднимать ставки в борьбе с инфляцией.

Об этом твёрдо заявил на текущей неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл в выступлениях перед Конгрессом. Его слова и подтолкнули в очередной раз доллар вверх, в том числе к динару. С другой стороны, такие перспективы по ставке ФРС негативны для цены нефти. Поэтому она и упала на текущей неделе с 86,2 до 82,6 дол за баррель Brent.

Здесь проявился определённый негатив и для динара, добавляет Владимир Ковалёв. Вероятно, говорит он, при сохранении текущих тенденций и описанных факторов, можно ожидать его дальнейшее некоторое ослабление и рост USD/KWD к 0,31.