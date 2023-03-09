Сбер сохранил дивидендную интригу

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 г составила 270,5 млрд руб., что на 78,3% меньше предыдущего рекордного года, когда было заработано свыше 1,2 трлн руб., говорится в материалах банка.

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Впрочем, итоговый результат прошлого года оказался примерно на 10% выше консенсус-прогноза аналитиков.

Чистые процентные доходы за прошлый год выросли на 6,6%, а чистые комиссионные доходы — на 15,4%.

Еще более впечатляющими оказались итоги работы за два месяца текущего года: было заработано 115 млрд руб прибыли. При этом чистый процентный доход за январь-февраль вырос на 17,5% г/г до 336,5 млрд руб., в том числе за февраль — на 18,7% г/г из-за роста кредитного портфеля. Рост объемов эквайринга и изменения условий обслуживания платежных карт привел к увеличению чистого комиссионного дохода на 13,9% до 96,7 млрд руб.

На последующей телефонной конференции глава банка Герман Греф, говоря о прогнозах прибыли за текущий год, заявил, что «цифры будут близки к тому, что мы зарабатывали до кризиса». Результаты первых двух месяцев говорят о реалистичности такого прогноза. Аналитики с главой Сбера согласны, считая, что в 2023 году чистая прибыль банка составит порядка 1 трлн руб.

Между тем, ранее Банк России ранее говорил, что по нынешнему году банки страны в целом заработают 1-1,5 трлн руб чистой прибыли. Таким образом, если все прогнозы оправдаются, то банковскую систему страны может ждать кризис. Получится, что вся прибыль придется на Сбер и еще несколько крупнейших банков, а средние и мелкие банки сработают в убыток или в лучшем случае в ноль.

Впрочем, есть надежда на то, что прогноз ЦБ окажется заниженным.

При этом остался открытым вопрос относительно дивидендов. Если Сбер продолжит придерживаться предыдущей практики и направлять на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО, то по итогам прошлого года акционеры получат около 6 руб. на акцию. Это соответствует 3,4% дивидендной доходности обыкновенных акций и 3,5% — привилегированных.

Для любителей покупать акции под дивиденды данные величины выглядят совсем неинтересно. Однако есть уверенность, что за 2023 год дивиденды будут в разы большими, а также — надежда, что Сбер распределит больше 50 процентов прибыли за прошлый год.

Оптимисты считают, что на дивиденды может быть направлено 75 и даже 100% прибыли. Свою позицию они мотивируют тем, что заработанные в 2021 году более 1,2 трлн руб Сбер «оставил себе», поскольку деньги могли понадобиться для преодоления проблем, возникших в связи с введением жестких западных санкций после начала СВО. Однако тяжелый период банк прошел успешно, и большая часть резерва, как считают эксперты, осталась не задействована.

Потенциальный размер дивидендов Сбербанка может быть ограничен размером прибыли на акцию — 12,39 рубля, подчитали аналитики инвестбанка «Синара».

Сам Г.Греф относительно дивидендов сказал следующее: «Мы в марте должны будем принять решение на правлении, на наблюдательном совете, о размере дивидендов, которые мы будем выплачивать. Пока я не готов озвучить конкретную цифру, мы рассматриваем различные сценарии, поэтому возможны разные варианты».

При этом глава банка негативно высказался о выплате промежуточных дивидендов. «Сегодня мы имеем нагрузку на капитал и ликвидность один раз в год. Вы предлагаете нам это иметь два раза в год, пока мы обойдемся без такого роста стресса, лучше один раз в год», — сказал он.

Позитивом для банка является отсутствие планов возвращать субординированный кредит на 150 млрд руб. «Если мы отдадим субординированный кредит, то потеряем возможность платить дивиденды в таких объемах. Можно вернуть субординированный кредит, только при этом наши акционеры потеряют. Поэтому какой смысл возвращать субординированный кредит? Он никому не мешает, нам не мешает, он уже у нас в капитале, под это была сделана соответствующая законодательная база», — цитирует «Интерфакс» Г.Грефа.

Не прояснил Г.Греф и вопрос о том, попадет ли банк под разовый взнос в бюджет. «Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщика присутствуем, но сейчас оценить окончательно не представляется возможным», — сказал глава банка.

По оценкам аналитиков, основные выплаты Windfall tax или «налога на непредвиденную удачу» придутся на сырьевые компании, получившие в 2021-2022 гг «лишнюю» прибыль в результате благоприятной внешней ценовой конъюнктуры.

Сильной отчетности и амбициозных планов на текущий год оказалось недостаточным для продолжения роста акций Сбера против падающего рынка. Некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль по ранее росшим бумагам, в результате чего к обеду четверга капитализация Сбера снизилась на 0,4%, в то время как Индекс Мосбиржи терял 0,5%.

В целом же аналитики позитивно смотрят на бумагу. Не исключено, что после публикации сегодняшних данных многие инвестдома проведут фундаментальную переоценку эмитента и повысит «справедливую стоимость» его акций.

С точки зрения технического анализа, «обычка» Сбера продолжает торговаться выше важной отметки 170 руб, и тем самым сохраняя потенциал движения к следующей преграде, которая располагается в районе 240 руб.