2023-й год начался с победных реляций европейских СМИ о фактическом избавлении объединенной Европы от российских энергоносителей. Запрет на закупки европейскими странами российского угля вступил в силу в августе 2022 года, эмбарго на нефть, транспортируемой по морю - с декабря, а на нефтепродукты – с февраля 2023 года. Однако в Брюсселе умалчивают, что ситуация с российским газом, против которого пока не введены никакие санкции и запреты, несколько иная. Европейцы действительно сейчас получают по минимуму трубный газ из России, но вот закупки сжиженного газа (СПГ) бьют рекорды. Институт Брейгеля, аналитический центр в Брюсселе, утверждает, что Евросоюз (ЕС) купил в прошлом году российского СПГ максимальное с 2019 года количество - 19,2 млрд м³, что более чем на треть (35%) больше 2021 года, когда Европа купила 14,2 млрд м³. В результате Европа, которая по иронии судьбы является самым рьяным сейчас борцом с российскими энергоносителями, стала вторым импортером сжиженного газа из России. При этом, подчеркивает Business Insider, никаких признаков снижения спроса на российский СПГ и его закупок в этом году пока тоже не заметно.

Еврочиновники объясняют, что на континенте до сих пор продолжается энергетический кризис и что поставки трубного газа из России сейчас минимальные и в любой момент могут вообще прекратиться. «Газпром», напомним, в ответ на западные санкции и проволочки, чинимые западными странами с ремонтом турбин с газораспределительной станции, а также диверсией на обоих газопроводах «Северный поток» резко сократил поставки «голубого топлива» на запад. Российский газовый гигант явно уже не считает Европу главным покупателем российского газа и поэтому быстро переориентировал газовые потоки на восток.