«Технология» уходит в космос

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина, входящее в госкорпорацию «Ростех», увеличило производство наукоёмкой продукции для космоса более чем на 30%. «В 2022 году рост объёмов наукоёмкой продукции для космической отрасли в выручке предприятия превысил 30% благодаря изготовлению крупногабаритных деталей пилотируемого корабля "Орёл", обечаек головных обтекателей ракет-носителей семейства "Ангара" и других изделий», — указывается в сообщении ОНПП.

Статья по теме: Космическая одиссея 2023 года

В рамках кооперации по созданию композитных изделий для нового пилотируемого корабля «Орёл» предприятие взяло на себя задачу не только по производству и изготовлению крупногабаритных изделий, но и по созданию технологии высокоточной сборки. «Одна из последних разработок в этой сфере — технология производства композитных ультралегких изделий интегрального типа сложной кривизны. Их можно использовать как самостоятельные элементы или в качестве части корпуса, агрегата космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность», — цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Напомним, что «Технология» является центром компетенций России в области создания наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С июня 2020 года предприятие является головной организацией холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации «Ростех» и объединяет 7 предприятий с компетенциями в сфере неметаллических материалов, малотоннажной и среднетоннажной химии, биоматериалов.

На данный момент неизвестно, планирует ли предприятие расширить число выпускаемой «космической» номенклатуры. На момент публикации материала комментарий от ОНПП «Технология» предоставлен не был. Впрочем, отечественные эксперты полагают, что восстановление наукоемких производств — очевидный тренд последний лет. И случай с «Технология» не стал исключением.

«В условиях разрыва традиционных производственных цепочек и цепочек поставок развитие собственных производств — это по сути единственный способ выживания российской экономики. В этом смысле деятельность ОНПП “Технология” представляется наиболее правильной и своевременной», — заметил в комментарии «Эксперту» доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян.

При этом принципиальным становится и еще один момент: рост наукоемких производств, связанных с аэрокосмической отраслью, должен стать катализатором развития смежных гражданских отраслей.

«Таким образом выстраивая механизм трансфера инновационных решений и технологий в целом в экономике. При этом развитие новых компетенции ОНПП “Технология” в перспективе может означать создание нового кластера по производству крупногабаритных деталей для аэрокосмической отрасли, что безусловно повысит конкурентоспособносить отечественной аэрокосмической отрасли в мире и позволит привлечь новых международных партнеров для реализации совместных проектов. Но, что более ценно обеспечить экономическую и технологическую безопасность страны», — заключил эксперт.