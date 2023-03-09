ЦБ обязал все крупные банки внедрить в интернет-сервисы Систему быстрых платежей

9 марта 2023, 16:18

СБП будет доступна не только в мобильных приложениях, но и в онлайн-банках

АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ/ТАСС

До сих пор СБП уверенно чувствовала себя на рынке переводов, теперь у нее появился шанс занять и рынок платежей