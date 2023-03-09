ЦБ обязал все крупные банки внедрить в интернет-сервисы Систему быстрых платежей

Крупные банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2023 года должны встроить этот сервис не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки. Кроме того, кредитные организации обязаны с 1 апреля 2024 года обеспечивать переводы через СБП между юридическими лицами. Соответствующие изменения в положение Банка России зарегистрировал Минюст, сообщили в пресс-службе ЦБ.
«Если банки с универсальной лицензией не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках. Это позволит клиентам пользоваться системой с разных устройств», — сообщили в ЦБ.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью физлица могут переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. По данным регулятора, в конце 2022 года было зафиксировано рекордное число пользователей СБП — более 65 млн человек. Всего с начала запуска системы граждане совершили более 4 млрд операций, из них свыше 3 млрд операций на 14,4 трлн рублей — в прошлом году.