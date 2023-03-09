В Кремле рассказали о ситуации вокруг зерновой сделки

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами рассказал о ситуации вокруг зерновой сделки.

По словам представителя Кремля, определенное движение вперёд по её выполнению есть, однако по-прежнему остаётся вопросов, особенно к её второй части, передаёт РИА Новости.

«Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна, и, конечно, вопросы второй части этих договоренностей хорошо известны всем, – подчеркнул Песков. – Там есть определённое движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос».

Напомним, зерновая инициатива была согласована в Стамбуле в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Изначально она действовала 120 дней и определяла порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов черноморского побережья. В ноябре сделка была продлена на следующие 120 дней. Срок её действия истекает 18 марта 2023 года.

