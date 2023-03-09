В Кремле сомневаются в причастности проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков»

В Кремле сомневаются в достоверности версий западных СМИ о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву газопроводов «Северный поток».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, такая сложная задача под силу лишь небольшому количеству спецслужб, передаёт агентство «Интерфакс».

«Что касается какого-то проукраинского "доктора Зло", который все это организовал, то с трудом в это верится, – подчеркнул он. – Слишком уж это сложная задача, которая была, наверное, по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире».

Песков при этом обратил внимание на синхронный выход публикаций в западных СМИ на эту тему.

«Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно», – отметил руководитель президентской пресс-службы.

Представитель Кремля считает, что сейчас главное не позволить отвлекать на эти гипотезы с неким проукраинским «доктором Зло», а также напомнил, что Россия требует проведения «быстрого, прозрачного расследования» и ее допуска к этому расследованию.

«Мы считаем, что спускать это на тормозах нельзя. Отвлекать внимание на, как у нас говорят, негодный объект, на какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя допускать», – добавил Песков.

По словам представителя Кремля, необходимо установить тех, кто это исполнял, заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной критически важной энергетической инфраструктуры.

Как ранее писал «Эксперт», депутаты Бундестага требуют от правительства ФРГ обнародовать результаты расследования по инциденту на «Северных потоках».

Напомним, 8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».

7 марта американское издание New York Times сообщило о наличии разведданных. В них якобы утверждается, что за диверсией на газопроводах стоит проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны властям «незалежной». В свою очередь, Zeit (Германия) также утверждает, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

8 марта британская газета газеты Times написала, что разведке западных стран известно имя предполагаемого «спонсора» диверсий на газопроводах «Северный поток». При этом, как утверждает издание, этот человек украинец, но он никак не связано с киевскими властями.

Комментируя эти сообщения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные публикации говорят лишь о том, что авторы теракта на «Северных потоках» хотят отвлечь внимание.