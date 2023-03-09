В разведсообществе США отметили, что Россия обладает самым мощным в мире ядерным арсеналом

РФ обладает самым крупным и мощным в мире ядерным арсеналом, продолжая наращивать его.

Об этом говорится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» США, передает ТАСС.

«Россия располагает крупнейшим и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, она продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений», — указывается в документе. Подчеркивается, что Москва продолжает совершенствовать ядерные ракеты большой дальности и подводные системы доставки, способные обходить американские системы ПРО.

Авторы отчета также обращают внимание и на то, что Россия наращивает и модернизирует нестратегические вооружения, способные нести «как ядерный, так и неядерный заряд». Отмечается, что Москва рассматривает эти технологии в качестве средства «сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников».

Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, 21 февраля, в ходе оглашения послания Федеральному Собранию; 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия и США поддерживают процесс обсуждения вопросов СНВ по закрытым каналам.