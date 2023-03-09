VK приобрел 51% в ведущем коммуникационном агентстве, работающем с блогерами-звездами

Компания VK приобрела 51% в агентстве Didenok Team, сотрудничающем с ведущими блогерами.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга, передает ТАСС.

«VK объявляет о приобретении 51% доли в крупнейшем коммуникационном агентстве... со специализацией на работе со звездными блогерами Didenok Team», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря сделке десятки блогеров-миллионников смогут нарастить аудиторию и наладить связь с рекламодателями, а VK повысит вовлеченность пользователей на свои основные площадки.

Пресс-служба холдинга подчеркивает, что обновленная лента рекомендаций и эффективные инструменты монетизации помогут блогерам повысить охваты и зарабатывать на контенте.