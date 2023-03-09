Владимир Ефимов: 5 проектов редевелопмента в САО создадут в Москве более 28 тыс. рабочих мест

На данный момент 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ) реализуется в Москве, в том числе 5 — в Северном административном округе (САО). В ходе редевелопмента там возведут более 1,2 млн. кв. м. коммерческой недвижимости, что позволит создать более 28 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил 8 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас на севере Москвы реализуется 5 проектов комплексного развития территорий, которые предполагают строительство более 1,2 млн. кв. м. производственной и общественно-деловой недвижимости, — сказал Владимир Ефимов. — Благодаря этому в Дмитровском районе будет создано более 13 тыс. рабочих мест, в Головинском – свыше 10 тыс., в Тимирязевском – 3,5 тыс., а в Войковском – более двух тыс». По его словам, общий обьем инвестиций в редевелопмент этих территорий превысит 300 млрд рублей.

В том числе, в Дмитровском районе инвесторы реализуют КРТ двух площадок бывшей промзоны «Коровино», в Головинском и Войковском — участков бывших промзон «Автомоторная» и «Братцево». А в Тимирязевском районе проведут редевелопмент территории в Дмитровском проезде. Общая площадь этих территорий оценивается в 140 га.

Больше всего недвижимости — более 671 тыс. кв. м. — может быть построено в бывшей промзоне «Автомоторная», добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Еще около 375 и 84 тыс. кв. м. инвесторы построят на двух участках бывшей промзоны “Коровино”. На двух других площадках в САО – на территории бывшей промзоны “Братцево” и в Дмитровском проезде – планируется возвести около 49 и 50 тыс. кв. м. нежилой недвижимости соответственно», — сказал он.

Напомним, программа КРТ разработана, чтобы вернуть в хозяйственный оборот заброшенные территории. Планируется, что по ее итогу в столице появится более полумиллиона новых рабочих мест рядом с новыми жилыми кварталами. Общий объем инвестиций в программу оценивается в 7 трлн рублей. Первый договор о КРТ с инвестором заключили в 2020 году в отношении производственной зоны «Октябрьское поле». На данный момент таких соглашений уже 10. Власти Москвы также назначили городских операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон.