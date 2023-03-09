Владислав Овчинский: арабские партнеры готовы к сотрудничеству с московскими производителями продуктов питания

Арабские партнеры заинтересованы в продвижении столичной продукции на рынок Персидского залива. Познакомиться с хлебобулочными и кондитерскими товарами московских предприятий зарубежным бизнесменам удалось в ходе международной бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которую организовал Центр «Моспром». Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Производители хлебобулочных и кондитерских изделий в течение трех дней провели более 70 встреч с потенциальными партнерами. В результате большой спрос на столичную пищевую продукцию наблюдался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана», – сообщил Овчинский.

Встречи прошли с представителями онлайн-магазинов, сервисами доставки продуктов, дистрибьюторами FMCG в ОАЭ и поставщиками ингредиентов для пищепрома. Так, холдинг «Коломенский» обсудил возможности выхода вафельных тортов на рынок Ирана. По словам директора по экспорту холдинга Артура Зубарева, бизнес-миссия прошла продуктивно: стали понятны потребности рынка и какую продукцию ему предложить. Помимо Ирана компания провела переговоры с представителями Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Палестины.

Подобные бизнес-миссии полезны для компаний, желающих выйти на международные рынки, считает руководитель экспортного отдела компании «Черемушки» Алексей Зеленов. Участники также посетили выставку GULFOOD 2023.