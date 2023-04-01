Финансовые рынки Фондовый рынок Татнефть Сургутнефтегаз

Акции недели: «Татнефть» обошла всех на будущих дивидендах

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
1 апреля 2023, 22:06

На этой неделе лучший результат в составе Индекса МосБиржи показали обыкновенные акции «Татнефти». Рост запасов нефти и увеличение прибыли компании поддержали надежды на высокие дивиденды – как в относительно краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе

татнефть