За эту неделю Индекс МосБиржи прибавил 2,47%, обновив в пятницу свой максимум с 6 сентября. 80% бумаг, входящих в его состав, завершили торговую пятидневку в плюсе, но и на этом фоне бумаги «Татнефти» выделялись. Ее обыкновенные акции показали лучший результат в индексе, прибавив 6,99%, а привилегированные выросли на 5,97%.
Акции недели: «Татнефть» обошла всех на будущих дивидендах
На этой неделе лучший результат в составе Индекса МосБиржи показали обыкновенные акции «Татнефти». Рост запасов нефти и увеличение прибыли компании поддержали надежды на высокие дивиденды – как в относительно краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе
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