«Бурного тепла ждать не стоит»: синоптик рассказал о погоде в Москве в начале апреля

«Бурного» тепла жителям Москвы и Подмосковья в начале следующей недели ждать не стоит. Небо будет облачным, но дневные температуры все же выйдут на вполне комфортный уровень — от 7 до 9 градусов тепла, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Всю первую половину следующей недели примерно вот такой режим: ночью +3…+8 градусов, днем +7…+9, по области даже до двузначных значений – от 7 до 12 градусов. Такая температура примерно на два градуса выше нормы, но небо не будет ясное, потому что циклоническая деятельность, давление ниже нормы», — рассказал Вильфанд.

Сильных осадков на предстоящей неделе синоптики не прогнозируют, но небольшие дожди возможны.

Менять зимнюю резину на летнюю столичным автолюбителям Вильфанд посоветовал после 10 апреля. Он напомнил, что «переобуваться» следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов.