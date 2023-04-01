МиГ-29 и Ми-8: Минобороны озвучило потери противника в зоне СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92-х районах зоны проведения спецоперации. Российские истребители сбили в ДНР украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, а средства ПВО перехватили пять беспилотников и девять реактивных снарядов систем залпового огня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Статья по теме: «Выросло кратно»: Шойгу оценил объем производства боеприпасов в России

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также, в районе населенного пункта Нововасилевка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30. На Красно-Лиманском направлении были ликвидированы около ста военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30. На Донецком направлении уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара ДНР, Марфополя и Дорожнянки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. На Херсонском направлении были ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также одна буксируемая пушка «Гиацинт-Б».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8497 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

