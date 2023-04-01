Московский нефтеперерабатывающий завод отмечает 85-летие - Овчинский

Модернизация на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ), которая позволит увеличить глубину переработки почти до 100%, а также перейти на безотходное производство, находится в заключительной стадии. К 2025 году предприятие станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим заводом в Европе. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В субботу, 1 апреля завод отмечает 85-летний юбилей. Предприятие ежегодно перерабатывает более 12 млн тонн нефти, которая поставляется в московские аэропорты и на АЗС по всей стране.

«Предприятие обеспечивает около 2,3 тысячи человек рабочими местами, а производственные мощности завода позволяют покрыть более трети запросов Москвы на моторное и авиационное топливо, которое поставляется в том числе на столичные АЗС и в аэропорты», – рассказал он.

На заводе выпускают более 30 видов продукции: бензин и дизельное топливо Евро-5, авиационный керосин для самолетов, сжиженный газ, судовое топливо и битум для дорожных работ.

Предприятие начало работать в 1938 году. В годы

Великой Отечественной войны на заводе за четыре года переработали 2,8 млн тонн нефти для военной техники, что внесло значительный вклад в оборону столицы.

В 1960-м году завод выпустил первый отечественный полипропилен – основу изделий из пластика. А вскоре стал частью топливного кольца столицы, объединяющего все нефтебазы и аэропорты столичного региона.

В 2011 году завод перешел под управление компании «Газпром нефть». Тогда началась масштабная модернизация. Предприятие внедряет новые технологии и снижает негативное воздействие на окружающую среду.