Нейробиолог объяснила, как отличить забывчивость от слабоумия

Забывчивость и провалы в памяти присущи многим людям по мере старения и не представляют опасности, однако важно вовремя отличить их от начинающейся деменции, считает нейробиолог из Борнмутского университета, профессор Хана Бурьянова. Она объяснила изданию Mail.onlinе, по каким признакам можно определить у человека прогрессирующее неврологическое расстройство.

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«Пожилые люди в возрасте 65 лет и старше теряют некоторые детали в автобиографической памяти, но их память на факты и слова лучше, чем у молодых. И часто большая часть типичной забывчивости относительно здоровых пожилых людей может быть связана с тем, что они в первую очередь не "закодировали" информацию, то есть попросту отвлеклись в это время», — рассказала Бурьянова.

Профессор утверждает, что от простой возрастной забывчивости деменция и, в частности болезнь Альцгеймера, отличается прогрессирующей гибелью нейронов в мозге, которая, как правило, происходит в частях, отвечающих за память. Такой человек, по ее словам, забывает разговоры, которые только что были, может заблудиться в хорошо знакомом месте, забыть дорогу домой, несмотря на то, что проделывал это бесчисленное количество раз. Каждый может забыть выключить плиту, но с человеком, страдающим болезнью Альцгеймера, это происходит постоянно, подчеркнула она.

Многие старики рассказывают одни и те же истории по нескольку раз, но страдающие прогрессирующим неврологическим расстройством повторяют одну и ту же информацию снова и снова, часто в течение короткого промежутка времени. Кроме того, сигналом о развитии заболевания могут служить резкие перемены в настроении, проблемы с речью и затрудненное понимание собеседника, а также навязчивые мысли.

Деменция — это общий термин, используемый для описания ряда прогрессирующих неврологических расстройств, которые влияют на память, мышление и поведение. Существует много типов деменции, из которых болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной, она поражает от 50 до 75% диагностированных лиц. У некоторых людей возможно сочетание различных типов деменции.

Деменция — это глобальная проблема, но чаще всего она наблюдается в более богатых странах, где люди доживают до глубокой старости. На сегодняшний день в Великобритании более 900 тыс. человек живут с деменцией, к 2040 году их число возрастет до 1,6 млн, а в США насчитывается 5,5 млн человек, страдающих болезнью Альцгеймера. В настоящее время не существует лекарства от деменции, добавляет издание со ссылкой на данные Общества болезни Альцгеймера.

