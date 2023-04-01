План Путина: самодостаточность без перекосов в сторону Запада или Востока

Пересмотр главного международного стратегического документа – одно из основных событий для экспертно-аналитического сообщества любой страны. Предыдущая версия внешнеполитической концепции России датировалась 2016 годом. С тех пор внешняя политика Москвы, как и мир в целом, изменилась. Активно говорить о новой концепции начали еще в январе 2022 г., а 31 марта 2023 г. документ утвердил президент России Владимир Путин.

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Что изменилось в документе

Основная новация версии 2023 года – первое в истории современной России указание Соединенных Штатов в качестве основного проводника антироссийской политики в мире. При этом уточняется, что такой формат отношений является исключительно выбором Вашингтона и результатом его непосредственных действий на международной арене.

«Курс России в отношении США носит комбинированный характер с учетом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада, источника основных рисков для безопасности Российской Федерации…», – говорится в Концепции.

Тем не менее, несмотря на повышенный уровень конфликтности в отношениях с США, уточняется необходимость сохранения сотрудничества в ключевых сферах стратегической безопасности.

«Российская Федерация заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между Россией и США с учетом их статуса крупнейших ядерных держав, особой ответственности за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом.»

В концепции 2016 г. США упоминаются 9 раз, в версии 2023 г. – 11.

Важным нововведением является пересмотр перспектив и условий развития российско-европейских отношений. Если в предыдущей версии страны-члены ЕС (Франция, ФРГ и т.д.) рассматривались как подверженные влиянию Вашингтона, но все же автономные участники международной системы, то в новой концепции подчеркивается усиленная зависимость их внешней политики от Соединенных Штатов.

«Главным фактором, осложняющим нормализацию отношений России и государств Европы, является стратегический курс США и их отдельных союзников на проведение и углубление разделительных линий в Европейском регионе в целях ослабления и подрыва конкурентоспособности экономик России и государств Европы, ограничения суверенитета европейских государств, обеспечения глобального доминирования США.»

Делается акцент на стремлении России спланировать более справедливую архитектуру международной системы, основанную на равноправии и государственном суверенитете. Так один из принципов новой концепции провозглашает устранение рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, создание условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций.

Появление в документе терминов «колониализм» и «неоколониализм» является одной из основных отличительных черт концепции 2023 г., предающих ей не только стратегический, но и ценностно-идеологический характер. Для современного внешнеполитического понятийного аппарата РФ это относительно новые идеологемы. Апеллирование к развивающимся странам показывает, что речь идет не только о взаимовыгодном существовании, но и о постепенном встраивании этих государства в глобальную систему принятия решений, основанную на принципах международного права. Фактически, документ официально провозглашает переход от плюралистической однополярности, доминировавшей с начала 1990-х гг., к многополярному миру.

Это подтверждает и тезис о необходимости активного расширения сотрудничества с Индией и Китаем. Если в документе 2016 г. Нью-Дели и Пекин упоминались обособленно друг от друга, то в версии 2023 г. наращивание отношений с двумя государствами выделено в отдельный пункт.

«Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой и уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества во всех сферах, оказанию взаимопомощи и укреплению координации на международной арене… Россия будет и далее наращивать особо привилегированное стратегическое партнерство с Республикой Индия в целях повышения уровня и расширения взаимодействия во всех сферах на взаимовыгодной основе и уделять особое внимание увеличению объемов двусторонних торговых, инвестиционных и технологических связей, обеспечению их устойчивости к деструктивным действиям недружественных государств и их объединений.»

В Концепции 2016 года Китай упоминался 4 раза, в 2023 г. – 6, количество упоминаний Индии осталось неизменным – 3.

Председатель президиума Российского совета по международным делам Федор Лукьянов считает, впрочем, что четкая классификация характера отношений с США, Китаем и Индией не самое главное в документе.

«Отношения с США, Китаем и Индией – это не базовые положения, а констатация сложившихся реалий, в которых наша страна, скорее всего, будет существовать достаточно длительный период, – сказал политолог «Эксперту». – А в содержательной части, на мой взгляд, самое главное положение то, где заявлено, что Россия – это страна-цивилизация. Этот момент принципиально отделяет новый документ от тех, которые были раньше, когда говорилось о том, что Россия должна стать частью какого-то мирового или европейского сообщества. Страна-цивилизация заведомо не ставит перед собой задачи куда-то вписываться, становиться чьей-то частью, стремиться на Запад или Восток. Она самодостаточна. Соответственно все те задачи, которые стояли на предыдущих этапах, не актуальны. Мы ни в какую другую цивилизацию или сообщество встраиваться не собираемся.»

По словам Лукьянова, из этого вытекает формат, в котором мы будем строить взаимодействие с другими странами. На основании Концепции отпадает вопрос, куда поворачивает Россия: на Восток или на Юг.

«Россия поворачивается внутрь себя, – говорит политолог. – Это не означает изоляционизма, но приоритет в международном сотрудничестве будет отдаваться развитию внутреннего потенциала благодаря внешним связям. Этому государство должно всячески содействовать. При этом констатируется, что взаимодействие к западу от наших границ не по нашей инициативе будет предельно затруднено – соответственно, чиновники, предприниматели и деятели культуры, нацеленные вовне, должны искать возможности в другой стороне. В этом направлении следует прилагать наибольшие усилия.»

Семь раз отмерь

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов раскрыл «Эксперту» механизм подготовки документа.

«Стратегические документы, которые связаны с внешней политикой, как указано в Конституции России, утверждаются президентом страны. Предшествующая концепция была утверждена в 2016 году, за несколько лет до событий, которые привели к необходимости Специальной военной операции, и до того, как Запад начал в полном объеме гибридную войну против Российской Федерации. Понятно, что последние события требовали реагирования, и Министерство иностранных дел, которое готовило проект Концепции для президента, занималось документом достаточно долго, во взаимодействии с множеством структур. Анализировался весь объем необходимой информации, включая секретную и ту, которую наши неприятели считают своим секретом. Учитывалось, что это будет не просто декларация, а документ, который станет направляющей нитью для всех тех, кто ведет внешнеполитическую, внешнеэкономическую и другую международную деятельность. Это касается не только всех министерств и ведомств, региональных властей, которые имеют право на международную деятельность, и парламентов. Концепция касается и политических партий, и предпринимателей, и деятелей культуры... Не только чиновников, а всех граждан».

По словам политика, любой бизнес, независимо от того, присутствует в нем государственная доля или нет, обязан иметь этот документ в виду, потому что государство будет в дальнейшем каким-то образом стимулировать тех, кто следует Концепции, и аккуратно обращать внимание на тех, кто вступает с ней в противоречия.

Сенатор оценил и то, как может отреагировать администрация США на тот факт, что в российском документе эта страна названа главным недругом. У США, которые недавно приняли аналогичную концепцию, Россия в числе главных недругов не значится.

«Сейчас у них есть только два варианта ответа: поднять шум вокруг того, что у нас написано, или сделать вид, что они ничего не читали», – сказал Климов.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев предполагает, что политики Штатов предпочтут второй вариант.

«Некоторый шум может поднять пресса, а чиновники в США даже своих документов не читают. Помните, как у президента Буша-старшего спросили, поддерживает ли он программу партии республиканцев? И он ответил, что не поддерживает ни одного слова из нее, потому что не читал.»

По мнению Васильева, Концепция написана не для Запада или Востока, а для россиян.

«Многие до сих пор думают, что вот закончится СВО, сменится администрация США – и отношения между нами наладятся. Так думают многие даже в нашем учреждении, и многие студенты-международники. Пора протрезветь в этом смысле, – говорит Васильев. – И об этом теперь будут напоминать поправки в Концепцию. Вспомним, что после Второй мировой войны отношения между нашими странами немного потеплели лишь дважды. Первый случай закончился убийством президента Кеннеди, второй – распадом СССР.»



