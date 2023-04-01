Предприятиям ОПК помогут привлечь новых сотрудников

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут компенсировать затраты на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других регионов России, но и из других муниципалитетов в пределах одного региона. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

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«Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Перечень организаций, которые нуждаются в сотрудниках, а также список востребованных профессий утверждают руководители регионов. Главное требование – предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом», — уточнили в правительстве.

Государственная субсидия, которую получат работодатели, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Она будет выплачиваться четыре раза – каждые три месяца после трудоустройства работника.

В правительстве также напомнили, что ищущие работу граждане могут пройти бесплатное переобучение для дальнейшего трудоустройства на предприятиях ОПК. Для этого им нужно обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием. Затраты предприятий на обучение таких граждан будут возмещаться в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

