«С профессиональным праздником»: МИД РФ поздравил Зеленского с Днем дурака

Министерство иностранных дел РФ поздравило президента Украины Владимира Зеленского с «профессиональным праздником», указав, что Киев отметил День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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«Раньше День дурака на Украине отмечали одесской Юмориной. Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником», — говорится в заявлении МИД РФ.

В субботу утром в Киеве состоялось заседание по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу. Ему были предъявлены подозрения со стороны украинских властей в сотрудничестве с Россией и разжигании межрелигиозной вражды. Митрополит во время заседания сообщил о плохом самочувствии, у него понизился уровень сахара в крови. В связи с этим суд перенес заседание на понедельник, 3 апреля.

