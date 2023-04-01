Смещение нефтяных рынков на восток вызвало ажиотажный спрос на танкеры

Центр тяжести в мировом нефтеперерабатывающем комплексе резко смещается на восток — и это подстегивает бум строительства судов для перевозки топлива по всему миру. Заказы на строительство танкеров приближаются к десятилетнему максимуму, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

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Так, по данным судового брокера Braemar, с начала текущего года заказано уже 38 танкеров среднего класса, что является рекордным квартальным показателем как минимум с 2013 года. В Simpson Spence & Young заявили, что количество танкеров, которым присвоены международные серийные номера — еще один показатель заказов — в этом году составляет 28, тогда как за весь прошлый год их было 31.

«Неэффективные нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе закрылись после того, как пандемия Covid-19 обрушила спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин, в то время как в Азии и на Ближнем Востоке строятся новые комплексы. Последующее восстановление спроса заставляет покупателей топлива обращаться к этим новым производителям за поставками. Эта тенденция привела к увеличению ставок, которые может взимать существующий флот, что сделало морские перевозки более прибыльными и ускорило строительство новых судов», — говорится в публикации.

В данный момент морем перевозится более 200 млн баррелей топлива по сравнению со 177 млн баррелями два года назад, подсчитали в Kpler Inc. Покупатели на восточном побережье США приобретают все больше топлива с Ближнего Востока и Азии, поскольку экспорт из Европы иссякает. Конфликт на Украине усугубил ситуацию, «поскольку санкции еще больше перетасовывают глобальные торговые потоки».

Танкеры в Атлантике сейчас зарабатывают около $40 тыс. в день, что является самым высоким показателем для этого времени года по крайней мере за последние десять лет, пишет Bloomberg. По словам брокера Braemar, даже с новыми заказами, которые могут добавить около 60 кораблей к 2025 году, доступность судов останется ниже среднего долгосрочного уровня.