У банковского кризиса появился неожиданный бенефициар

Американские акции завершили вчера в плюс одновременно день, неделю, месяц и квартал. Пятница оказалась для основных фондовых индексов США особенно успешной, что было связано как с неожиданно низкой инфляцией по индексу PCE, так и с плановой ребалансировкой портфелей. Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,26%, S&P 500 – на 1,44%, а Nasdaq Composite – на 1,74%.

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