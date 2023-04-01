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У банковского кризиса появился неожиданный бенефициар

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
1 апреля 2023, 10:04

Проблемы американских банков не помешали Nasdaq показать лучший квартал с апреля–июня 2020 года. Проблемы, скорее, помогли этому, так как инвесторы верят, что именно технологические акции лучше всех переживут кризис

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