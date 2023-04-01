Американские акции завершили вчера в плюс одновременно день, неделю, месяц и квартал. Пятница оказалась для основных фондовых индексов США особенно успешной, что было связано как с неожиданно низкой инфляцией по индексу PCE, так и с плановой ребалансировкой портфелей. Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,26%, S&P 500 – на 1,44%, а Nasdaq Composite – на 1,74%.
У банковского кризиса появился неожиданный бенефициар
Проблемы американских банков не помешали Nasdaq показать лучший квартал с апреля–июня 2020 года. Проблемы, скорее, помогли этому, так как инвесторы верят, что именно технологические акции лучше всех переживут кризис
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