Ученые сравнили стоимость жизни в российских регионах и американских штатах

Территориальные различия в стоимости жизни в России больше, чем в США, при этом разница в доходах у жителей поселений разного размера в обеих странах сопоставима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ).

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«Индекс стоимости жизни в России варьируется от 73 до 178% от среднего уровня: в нашей стране есть территории, где цены очень высоки (Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан) или очень низки (Назрань, Саранск, Белгород). В США аналогичный показатель, рассчитанный по средней структуре потребительских расходов американских домохозяйств, колеблется от 83 до 118%», — рассказали в пресс-службе ВШЭ.

В исследовании использовались данные о стоимости жизни и доходах населения, публикуемые Росстатом с разбивкой по районам и городским округам, и расчеты бюро экономического анализа министерства торговли США по штатам, округам и городским агломерациям. Показатель относительной стоимости жизни Росстат рассчитывает на основе фиксированного набора товаров и услуг: продуктов, алкоголя, одежды, обуви, бытовых предметов и приборов, мебели, посуды, гаджетов, стройматериалов, лекарств, обедов в кафе, поездок в транспорте, платы за квартиру, обучение и медицинские процедуры.

При этом, как пояснил соавтор работы, заведующий научно-учебной лабораторией измерения благосостояния факультета экономических наук ВШЭ профессор Александр Суринов, Россия и США очень похожи по различию в уровне доходов между поселениями разного размера. В обеих странах для крупных поселений характерны более высокие душевые доходы жителей, а «более дорогая жизнь в них лишь частично выравнивает покупательную способность населения, проживающего в разных типах населенных пунктов», отметил он.

