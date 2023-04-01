В России создали систему, защищающую беспилотники от перехвата управления

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники успешно испытали комплекс, позволяющий беспилотнику передавать данные оператору по зашифрованному каналу связи. Разработка позволит не только предотвратить утечку данных, но и защитить беспилотник от перехвата управления, сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ.

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«Мы успешно провели первые [в условиях лабораторного стенда] испытания технологии, которая обеспечивает сквозное шифрование каналов управления, телеметрии и данных с беспилотника. Результаты предварительного исследования показали, что ресурсов для шифрования на стороне беспилотника (времени и энергии) хватает, чтобы поддерживать необходимую скорость в канале связи», — отметил замдиректора центра НТИ Руслан Пермяков.

Разработчики пояснили, что комплекс состоит из встраиваемого в летательный аппарат модуля и станции управления. Это первая в России система, в основе которой лежит система криптографического преобразования на отечественных стандартах.

