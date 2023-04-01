В РПЦ отреагировали на заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

Заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла совершено по надуманным обвинениям и является «продолжением беззакония» Киева, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Статья по теме: Изгнание из Киево-Печерской лавры

«Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям — закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью. Такой вот "диалог" с представителями крупнейший христианской конфессии Украины… Аргументы кончились. Или их и не было», — написал Легойда.

Накануне в эфире радио «Вера» он обратил внимание на отсутствие полноценной реакции со стороны мирового сообщества и международных организаций на развивающиеся вокруг лавры события. Легойда напомнил, что ранее патриарх Кирилл обратился к религиозным, политическим лидерам и международным организациям с призывом «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря».

«Вопрос: зачем в ситуации, в которой находится сегодня украинская власть, настраивать против себя свой народ, не имеет рационального ответа. Попраны все законы и не создается даже видимость решения вопроса в правом поле», — заявил представитель РПЦ.

По информации украинских СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании действий России.

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры разгорелся после того, как минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта, при этом оговорив, что они могут там остаться при условии перехода в ПЦУ. Митрополит Павел подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может, и братия будет стоять до конца.

