В центре Москвы открылся флагманский магазин Gloria Jeans

Флагманский магазин российского ретейлера Gloria Jeans открылся в Москве на Тверской улице, 16. Это не только крупнейший магазин в сети Gloria Jeans, но и крупнейший из действующих монобрендовых магазинов в России, сообщили РИА Новости в компании. Ранее там располагался трехэтажный H&M.

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«Сегодня открылся магазин-легенда — тот самый флагман Gloria Jeans на Тверской, 16! Расширенный ассортимент, эксклюзивные новинки, зона кастомизации, где можно сделать любую вещь из коллекции GJ уникальной, и крутые локации для твоих фото уже ждут тебя», — сообщил ретейлер в своем Telegram-канале.

Как уточняет РИА Новости, праздничное открытие планируется в следующие выходные, 8-9 апреля. Компания уже расположила 25 своих магазинов на площадях ушедших из России брендов, сейчас готовится открыть еще несколько десятков.

H&M объявила об уходе с российского рынка в середине июля прошлого года. Последним рабочим днем ее флагманского магазина площадью почти в 5 тыс. кв. метров стало 30 ноября. В начале марта стало известно, что Gloria Jeans выиграла тендер на открытие там своего флагмана.

По состоянию на 31 декабря 2022 года у Gloria Jeans было 675 магазинов более чем в 300 городах России.