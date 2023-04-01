«Выдыхаем»: глава Минцифры развеял слухи о мобилизации через Госуслуги

Последние изменения на портале госуслуг никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации. Несмотря на отсутствие возможности удалить учетную запись, на портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в одном из профильных IT-чатов в Telegram.

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«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», — цитирует ТАСС Шадаева.

Накануне стало известно, что возможность удаления учетной записи перестала быть доступной пользователям сайта и приложения «Госуслуги». В Минцифры объяснили это решение участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей, подчеркнув, что удалить учетную запись теперь можно только при посещении МФЦ. В министерстве также указали, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии.

За день до весеннего призыва начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в этом году военкоматы впервые начнут оповещать призывников «в электронном виде», а вручать повестки будут только «в случае отсутствия технической возможности» сделать это онлайн. Позже глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил, что повестку в военкомат призывник обязан получить под роспись, так как электронный способ вызова в военкоматы в данный момент не закреплен в российском законодательстве.