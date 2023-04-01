«Выросло кратно»: Шойгу оценил объем производства боеприпасов в России

Обеспечение группировок российских войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в министерстве обороны, объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу. Во время совещания по вопросам обеспечения боеприпасами, которое прошло в штабе объединенной группировки российских войск, он подчеркнул, что количество выпускаемой предприятиями ОПК продукции выросло кратно.

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«На этой неделе мною проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — цитирует пресс-служба Минобороны Шойгу.

В ходе рабочего совещания с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ обсуждались вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских войск боеприпасами, а также повышения эффективности логистики для их доставки, уточнили в пресс-службе.

