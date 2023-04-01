«Выросло кратно»: Шойгу оценил объем производства боеприпасов в России

Обеспечение группировок российских войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в министерстве обороны, объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу. Во время совещания по вопросам обеспечения боеприпасами, которое прошло в штабе объединенной группировки российских войск, он подчеркнул, что количество выпускаемой предприятиями ОПК продукции выросло кратно.
«На этой неделе мною проверено выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК по выпуску боеприпасов. За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — цитирует пресс-служба Минобороны Шойгу.
В ходе рабочего совещания с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ обсуждались вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских войск боеприпасами, а также повышения эффективности логистики для их доставки, уточнили в пресс-службе.