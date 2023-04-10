106 российских военных вызволены из украинского плена

Минобороны сообщило, что всех освобожденных военных отправят для лечения и реабилитации в Москву

Минобороны России официально сообщило об освобождении из киевского плена 106 российских военнослужащих. Об этом говорится в релизе ведомства. «10 апреля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — указало в своем сообщении военное ведомство.

Как сообщается далее, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в релизе Минобороны.

Напомним, последний обмен пленными между Россией и Украиной произошел 7 марта. Минобороны сообщило тогда о 90 российских бойцах, вернувшихся из плена на Родину.

