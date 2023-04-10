Акции дня: трейдеры поверили в акции НМТП

В лидеры торгов на Мосбирже вышли акции Новороссийского морского торгового порт (НМТП) в понедельник, 10 апреля. Котировки поднялись на +10,97% до 7,53 руб. за штуку.

Котировки росли в ожидании хороших дивидендов за 2022 год и на фоне роста грузооборота морских портов в первом квартале 2023 года на 10% до 220,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В 2021 году НМТП направила на дивиденды 63,8% чистой прибыли, а рост перевалки в морских портах группы позитивно сказывался на финансовых и производственных результатах компании в 2022 году, поэтому есть основания полагать, что выплаты составят более 50% чистой прибыли. Однако компания перестала публиковать финансовую отчетность, поэтому остается неизвестность в отношении показателей денежных потоков и прибыли. По средним оценкам, дивдоходность может составить 8–12%», - отметила аналитик «Финама» Наталья Пырьева.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,55% до 2547,35 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,96% до 983,86 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:20 мск составила 84,45 долларов за баррель (-0,79%). Российская валюта слабела– 81,61 руб. за доллар.