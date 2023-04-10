«Алмаз-Антей» представил новый высокопроходимый грузовик БАЗ

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» произвел первый предсерийный экземпляр отечественного полноприводного грузового автомобиля для гражданских нужд БАЗ-S36A11. Грузовик призван заместить ушедших из РФ иностранных производителей подобной техники, отечественных аналогов у него нет, сообщили в пресс-службе предприятия. Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров протестировал его на треке НАМИ.

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«Изделие предназначено для использования на дорогах общего пользования всех категорий и на бездорожье и призвано заместить ушедших с российского рынка иностранных производителей подобной техники. Высокая проходимость машины достигается за счет использования специально разработанных осей с независимой подвеской, каждая из которых обладает грузоподъемностью 12 тонн. Отечественных аналогов ведущих габаритных мостов такой грузоподъемности в России нет», — говорится в пресс-релизе компании.

Грузовик БАЗ-S36A1 разработан в инжиниринговом центре Обуховского завода концерна и изготовлен на Брянском автозаводе. Грузовик с колесной формулой 6х6 имеет массу 35,7 тонны и обладает грузоподъемностью 22,1 тонны. Он оснащен двигателем производства ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) ЯМЗ-6531 Euro 5 мощностью 422 лошадиные силы, девятиступенчатой механической коробкой передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором и трансмиссией с использованием раздаточной коробки производства ООО «ЗМТ». В кабине грузовика есть система климат-контроля ООО «Завод кондиционеров Август», автономный отопитель салона, а также панель приборов с цифровым дисплеем и системами телеметрии.

Машина может использоваться в качестве бурильной, самосвальной, высотной, спасательной и пожарной техники, бетононасосов и вахтовых автобусов, уточнили в концерне.

Глава Минпромторга проехал за рулем нового грузовика на треке Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Денис Мантуров отметил, что скоро «новенький БАЗ будет разъезжать по дорогам и бездорожью вместо ушедших с российского рынка иностранных габаритных автомобилей».

