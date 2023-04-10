Бельгия отказала по большинству заявок на разблокирование российских активов

Власти Бельгии рассмотрели 300 заявок из более чем 1 тысячи, касающихся разблокирования российских активов. По большинству были выданы отказы, заявил глава бельгийского казначейства Александер Де Гест в интервью газете Soir, передает ТАСС. Чиновник также сообщил, что правительство Бельгии получило €625 млн благодаря налогообложению сверхприбыли Euroclear, полученной от размещения замороженных активов РФ.

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«Более тысячи заявок на разморозку активов было подано. Учитывая ограниченные ресурсы отдела (восемь человек) и значительный объем необходимых изысканий, только 300 из них обработаны к настоящему моменту. Эти запросы исходят от лиц и организаций, которые считают, что на них не должны распространяться санкции», — рассказал Де Гест.

Он пояснил, что для разморозки средств клиенты должен доказать, что они не находятся под санкциями, не действуют в интересах лиц, находящихся под санкциями, а также не будут возвращать средства в Россию. В случае малейших сомнений, средства не размораживаются. По его словам, менее чем в пяти случаях отказы бельгийского казначейства были опротестованы в судебном порядке. В частности, Банк Санкт-Петербург добился разморозки $110 млн, которые были размещены в международном депозитарии Euroclear.

Всего, по словам Де Геста, в Euroclear заморожены €250,6 млрд российских активов, они были реинвестированы, и с них Euroclear в 2022 году получила доход €821 млн, из которых €625 млн были отданы бельгийскому государству в виде налога на сверхприбыль.

