Средством шантажа России со стороны США назвал диверсию на газопроводе «Северный поток» американский журналист Сеймур Херш. Его слова приводит издание «Tichys Einblickx». По мнению Херша, за подобными действиями американских властей стояло желание не допустить вмешательства России в ситуацию на Украине. Идея сдерживания Кремля родилась в Белом доме задолго до начала российской СВО, уверен он.

«Требование было выдвинуто незадолго до Нового года 2021 года, вероятно, в период Рождества. Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что президент (США) мог бы использовать как приманку или угрозу, чтобы убедить… Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"», — приводит мнение Херша издание.

Напомним, ЧП на газопроводе «Северный поток» произошло в сентябре 2022 года, когда в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства были повреждены две трубы газопровода «Северный поток» и одна труба газопровода «Северный поток — 2». В феврале 2923 года американский журналист и публицист Сеймур Херш обнародовал результаты собственного расследования, согласно которым диверсию с подрывом российского газопровода осуществили спецслужбы США при участии Норвегии.