Доживем до понедельника, решили инвесторы. И дожили

В этом году лишь в единичных случаях Индекс Мосбиржи закрывался по понедельникам снижением. Связано это с тем, что ближе к концу недели инвесторы опасаются покупать акции из-за остающейся непростой геополитической ситуации. Но в выходные обычно не происходит негативных событий, и с открытием торгов на новой неделе трейдеры охотно нажимают кнопку «BUY» в торговых терминалах.

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Не стал исключением и сегодняшний день, по итогам которого Индекс Мосбиржи вырос на 1,55%. Однако нельзя сказать, что подъем был бурным и шел по всему спектру «голубых фишек». Значительный вклад в сегодняшний результат основного индикатора российского рынка акций внесли покупки, совершенные в пятницу вечером, когда Индекс Мосбиржи не рассчитывается.

Сегодня же из наиболее ликвидных акций лучший результат показал Сбер, взлетевший на 2,2%. Последние 7 дней бумага торговалась преимущественно в боковике с границами 214-217 руб., снимая техническую перекупленность, накопленную за период предыдущего бурного роста.

Все попытки просадить бумагу не увенчались успехом. Поэтому инвесторы, большинство из которых верит в дальнейший рост акции крупнейшего российского банка, не дождавшись лучших цен, еще в пятницу приступили к активным покупкам Сбера. В результате акции вышли вверх из коридора, что является сильным техническим сигналом на продолжение роста. Правда, они почти сразу же уперлись в сопротивление 220-221 руб., но его нельзя назвать сильным — аналитики говорят, что скоро акции Сбера вполне можно будет продать по 240 руб.

На 0,8% вырос «Газпром». Эксперты отмечают, что фундаментально бумага выглядит слабо. Однако на рынке есть устойчивое мнение, что сейчас бюджет нуждается в деньгах, и поэтому государство попытается выдоить из газовой монополии как можно больше дивидендов.

Примерно столько же прибавили акции ВТБ. Некоторые считают, что бумага очень сильно отстает от рынка.

Но основной интерес спекулянтов сегодня сфокусировался на акциях транспортных компаний. В пятницу акция Дальневосточного морского пароходства выросла более чем на 29% на не слишком фундаментальном поводе, которым стало благоприятное для компании решение суда. Сегодня бумагу пытались протащить дальше: в первой половине дня по ней проходили гигантские для этого эмитента обороты — больше было наторговано лишь в акциях Сбера.

Однако большинство спекулянтов все же решили зафиксировать прибыль, в результате чего акции ДВМП просели по итогам дня на 3,5%. Однако это совершенно не значит, что завтра или послезавтра бумагу вновь не погонят в небо или не опустят на землю.

Значительная часть средств, вырученных от продажи Дальневосточного пароходства, пошла на покупку акций Новороссийского морского торгового порта, которые сегодня подорожали на 11%. Никаких новостей по компании не было, бумага не очень ликвидная, и никто не берется прогнозировать ее динамику даже завтра.

Впрочем, аналитики советуют акции транспортных компаний покупать, ожидая роста их выручки в связи с перестройкой логистических цепочек и увеличением объема экспортно-импортных операций.

Интригой остается решение совета директоров «Совкомфлота» по дивидендам. Если менеджмент решит распределить среди акционеров больше 50% чистой прибыли, то акции могут резко вырасти. Сегодня бумага пока подросла на скромный процент после пятничного взлета на 8,6%. Среднесрочный тренд по «Совкомфлоту» остается восходящим.

Не остался в стороне и «Аэрофлот». Его активно брали на информации, что авиаперевозчики вновь просят у государства денег. Речь идет о субсидиях на покупку новых Ту-214, о софинансировании замены выпущенных до 2022 года двигателей SSJ 100 на ПД-8, а также об отмене требования о предоставлении банковских и/или государственных гарантий при покупке и лизинге новых самолетов.

С большой вероятностью авиаторы будут услышаны и какие-то деньги получат.

Акции «Аэрофлота» фундаментально являются самыми слабыми среди бумаг транспортного сектора. Однако практически наверняка власти продолжат поддерживать ведущего российского авиаперевозчика, поэтому, если геополитический фон не ухудшится, его бумаги вряд ли сильно просядут.

Акции высокотехнологичных компаний в росте рынка последних недель участия не принимали. Отчасти это было вызвано интересом к более прозрачным идеям вроде отыгрывания удорожания нефти, отчасти тем, что большинство из хайтек-фирм по-прежнему зарегистрировано в офшорах, и дивиденды платить не будут.

Но сегодня инвесторы про них вспомнили: на 3,9% подорожал «Яндекс», замкнув десятку лидеров роста; на процент подросли расписки VK. Технически бумаги неинтересны, поскольку находятся в боковиках без признаков смены тренда. Возможно, рост они начнут после того, как завершится ралли в «голубых фишках», и инвесторы бросятся скупать отставшие от рынка бумаги.

Рубль сегодня не стал развивать пятничный успех и подешевел к доллару на 0,6%. Ситуация на валютном рынке противоречивая. С одной стороны, судя по объемам выставляемых заявок, дефицит предложения валюты продолжает сохраняться. С другой, рублевые «медведи» явно напуганы высказываниями представителей ЦБ и Минфина, что недавнее снижение российской валюты было вызвано не выводом из России денег бывших западных инвесторов, а временными и уже решенными проблемами с экспортом российской нефти.