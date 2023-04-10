«Это абсолютная неправда»: глава ЦБ опровергла слухи о выплате пенсий в цифровых рублях

Появившиеся слухи о выплате пенсий исключительно в цифровых рублях является абсолютной неправдой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Выступая в Госдуме, она подчеркнула, что цифровой рубль будет еще одним средством расчетов и не отменит наличные и безналичные деньги, а также не окажет влияния на формы выплаты пенсий.

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«В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле — например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета», — заявила Набиуллина.

Она также отметила, что Центробанк продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами. Именно поэтому, по ее словам, рублевые банкноты модернизируют, повышая их износостойкость и защищая от подделывания.

Главным преимуществом цифрового рубля Набиуллина назвала полностью бесплатные переводы для физических лиц. Владелец цифрового кошелька сможет совершать «любые операции с цифровым рублем в приложении любого банка, где у него заведен счет», пояснила она.

