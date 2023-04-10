«ГАЗ» через суд намерен взыскать с германского Volkswagen более 28 млрд рублей

«Горьковский автозавод» подал судебный иск к одному из ведущих автоконцернов планеты - немецкой компании Wolkswagen. Как сообщил «Интерфакс», ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел, заявление российской компании принято к рассмотрению Арбитражным судом Нижегородской области 7 апреля. Сумма претензий «ГАЗа» составляет 28,4 млрд рублей.

Агентство при этом указывает, что иных подробностей в карточке дела нет.

Напомним, в середине марта нижегородский арбитраж своим решением арестовал активы немецкого автоконцерна в России по иску «ГАЗа», потребовавшего взыскать с российской «дочки» Wolkswagen более 15,5 млрд рублей. Но впоследствии аресты, наложенные в отношении объектов недвижимого имущества германского автоконцерна, а также на ее производственного оборудования, были отменены.