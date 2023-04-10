Газовая дилемма: погода против промышленности

Фьючерсы на природный газ в США находятся на самых низких уровнях с осени 2020 года, поскольку более мягкая погода и снижение спроса на отопление должны позволить коммунальным предприятиям начать закачку газа в хранилища на этой неделе. Хотя последние правительственные данные и показали больший, чем ожидалось, дефицит запасов на прошлой неделе, они остаются намного выше прошлогоднего уровня.
За неделю, закончившуюся 31 марта, коммунальные службы США извлекли из хранилищ 23 млрд кубических футов газа. Это превышает рыночные ожидания по изъятию, которые оценивались в 21 млрд кубических футов по сравнению с 24 млрд за ту же неделю год назад. Тем не менее рабочие запасы в подземных хранилищах составили 1,853 трлн кубических футов, что на 443 млрд больше, чем в прошлом году в это время, и на 298 млрд выше пятилетнего среднего показателя (1,532 трлн куб. футов).
Общий объем газа, поступающего на семь крупнейших заводов по экспорту СПГ в США, вырос до 13,9 млрд куб. м в сутки в апреле по сравнению с рекордными 13,2 млрд в марте. За неделю цены на природный газ в США снизились на 5%.
Между тем ЕС продолжает решать газовый вопрос не так успешно. Страны Европы не смогли заместить поставки российского природного газа долгосрочными контрактами, поэтому их ждут проблемы предстоящей зимой. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной Reuters.
«Покупка СПГ для замены поставок из России помогла пережить первую зиму украинского конфликта: в 2022 году Европа импортировала 121 миллион тонн топлива, что на 60 процентов больше, чем в 2021 году. Но за это пришлось заплатить: Европа покупала на спотовом рынке, где цены намного выше», — говорится в статье.
Погода теплеет — газ дешевеет
Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период понизились до 494 долл. за 1000 кубометров, что связано с валютным фактором и сезонным снижением потребления, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 8 апреля снизились до 55,4%. Еврокомиссия представила новый контрольный показатель цен на СПГ, который продемонстрировал, что он продается со скидкой 9,57 евро/МВтч по сравнению с TTF. Она также распространила механизм корректировки газового рынка ЕС на другие торговые центры, помимо TTF.
В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) за прошедший период понизилась до 2,011 долл./mmbtu (72 долл. за 1000 кубометров), но фактически рынок консолидировался в период межсезонья вблизи уровня 2 долл./mmbtu. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 31 марта оставались на 31,9% выше уровня прошлого года и на 19,5% выше уровня за последние пять лет.
Ремонт газопровода в Пермском бассейне ограничил добычу газа примерно на 1 млрд куб. футов в сутки — до 16,1 млрд куб. футов, что оказало некоторую поддержку рынку. По оценкам S&P, экспорт СПГ из США достиг в марте нового рекорда — примерно 382 млрд куб. футов, — при этом около 70% отправлено в Европу.
Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 12,63 долл./mmBTU, или 452 долл. за 1000 кубометров. Филиппины приобрели первую партию СПГ с поставкой в конце апреля. Новый завод на восточном побережье Индии в порту Дхамра мощностью 5 млн тонн в год принял первую партию СПГ.
«Приближение весны существенно снизило потребление газа на отопление, но наблюдается постепенный рост промышленного спроса в связи с падением цен. Но все равно в мае-августе цены могут оставаться сезонно низкими», — говорит Оксана Лукичева.
Газовым ценам нужен позитив
Котировки газа в Европе в последние дни вновь ушли ниже психологического уровня 500 долл. за 1000 кубометров. До продолжающегося перерыва торгов на TTF в пасхальные праздники, 6 апреля цена снизилась до 487 долл., отмечает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв.
Этому, способствовал её предыдущее чрезмерное увеличение в начале месяца, случившееся из-за неожиданного решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи. Но нефтяные цены, резко поднявшись с уровней 80 долл. к 85 долл. за баррель Brent, остановились на этих рубежах. И стоимость газа в результате не смогла пока дойти до сильной верхней границы текущего диапазона — 600 долларов. Кроме того, приостановилось ослабление доллара на валютном рынке, что тоже оказывает давление на долларовые цены газа.
По данным Gas Infrastructure Europe, объём запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет порядка 55%. Такой уровень примерно на 20 п.п. выше среднего для текущего периода в предыдущие пять лет. Но в ближайшие дни вероятно уменьшение запасов ускорится. Это может происходить не только из-за холодной погоды в Европе — помимо этого, из-за безветрия сокращается ветрогенерация электроэнергии. Её доля, превышавшая 1 апреля 30% в общем балансе, к 5 апреля сократилась, по данным ассоциации Wind Europe, до 6,8%.
«На текущей неделе можно предполагать увеличение цен из-за указанных выше обстоятельств, а также вследствие общего относительного оптимизма на рынке. Он может быть связан с данными о снижении инфляции в США с 6% до 5,2%, которые поступят, как ожидается, в среду. Это уменьшает вероятность повышения ставки ФРС в мае и риски рецессии. Цена может вновь превысить 500 долл.», — заключает Владимир Ковалёв.