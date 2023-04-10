Газовая дилемма: погода против промышленности

Фьючерсы на природный газ в США находятся на самых низких уровнях с осени 2020 года, поскольку более мягкая погода и снижение спроса на отопление должны позволить коммунальным предприятиям начать закачку газа в хранилища на этой неделе. Хотя последние правительственные данные и показали больший, чем ожидалось, дефицит запасов на прошлой неделе, они остаются намного выше прошлогоднего уровня.

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За неделю, закончившуюся 31 марта, коммунальные службы США извлекли из хранилищ 23 млрд кубических футов газа. Это превышает рыночные ожидания по изъятию, которые оценивались в 21 млрд кубических футов по сравнению с 24 млрд за ту же неделю год назад. Тем не менее рабочие запасы в подземных хранилищах составили 1,853 трлн кубических футов, что на 443 млрд больше, чем в прошлом году в это время, и на 298 млрд выше пятилетнего среднего показателя (1,532 трлн куб. футов).

Общий объем газа, поступающего на семь крупнейших заводов по экспорту СПГ в США, вырос до 13,9 млрд куб. м в сутки в апреле по сравнению с рекордными 13,2 млрд в марте. За неделю цены на природный газ в США снизились на 5%.

Между тем ЕС продолжает решать газовый вопрос не так успешно. Страны Европы не смогли заместить поставки российского природного газа долгосрочными контрактами, поэтому их ждут проблемы предстоящей зимой. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной Reuters.

«Покупка СПГ для замены поставок из России помогла пережить первую зиму украинского конфликта: в 2022 году Европа импортировала 121 миллион тонн топлива, что на 60 процентов больше, чем в 2021 году. Но за это пришлось заплатить: Европа покупала на спотовом рынке, где цены намного выше», — говорится в статье.

Погода теплеет — газ дешевеет

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период понизились до 494 долл. за 1000 кубометров, что связано с валютным фактором и сезонным снижением потребления, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 8 апреля снизились до 55,4%. Еврокомиссия представила новый контрольный показатель цен на СПГ, который продемонстрировал, что он продается со скидкой 9,57 евро/МВтч по сравнению с TTF. Она также распространила механизм корректировки газового рынка ЕС на другие торговые центры, помимо TTF.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) за прошедший период понизилась до 2,011 долл./mmbtu (72 долл. за 1000 кубометров), но фактически рынок консолидировался в период межсезонья вблизи уровня 2 долл./mmbtu. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 31 марта оставались на 31,9% выше уровня прошлого года и на 19,5% выше уровня за последние пять лет.

Ремонт газопровода в Пермском бассейне ограничил добычу газа примерно на 1 млрд куб. футов в сутки — до 16,1 млрд куб. футов, что оказало некоторую поддержку рынку. По оценкам S&P, экспорт СПГ из США достиг в марте нового рекорда — примерно 382 млрд куб. футов, — при этом около 70% отправлено в Европу.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 12,63 долл./mmBTU, или 452 долл. за 1000 кубометров. Филиппины приобрели первую партию СПГ с поставкой в конце апреля. Новый завод на восточном побережье Индии в порту Дхамра мощностью 5 млн тонн в год принял первую партию СПГ.

«Приближение весны существенно снизило потребление газа на отопление, но наблюдается постепенный рост промышленного спроса в связи с падением цен. Но все равно в мае-августе цены могут оставаться сезонно низкими», — говорит Оксана Лукичева.

Газовым ценам нужен позитив

Котировки газа в Европе в последние дни вновь ушли ниже психологического уровня 500 долл. за 1000 кубометров. До продолжающегося перерыва торгов на TTF в пасхальные праздники, 6 апреля цена снизилась до 487 долл., отмечает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв.

Этому, способствовал её предыдущее чрезмерное увеличение в начале месяца, случившееся из-за неожиданного решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи. Но нефтяные цены, резко поднявшись с уровней 80 долл. к 85 долл. за баррель Brent, остановились на этих рубежах. И стоимость газа в результате не смогла пока дойти до сильной верхней границы текущего диапазона — 600 долларов. Кроме того, приостановилось ослабление доллара на валютном рынке, что тоже оказывает давление на долларовые цены газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, объём запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет порядка 55%. Такой уровень примерно на 20 п.п. выше среднего для текущего периода в предыдущие пять лет. Но в ближайшие дни вероятно уменьшение запасов ускорится. Это может происходить не только из-за холодной погоды в Европе — помимо этого, из-за безветрия сокращается ветрогенерация электроэнергии. Её доля, превышавшая 1 апреля 30% в общем балансе, к 5 апреля сократилась, по данным ассоциации Wind Europe, до 6,8%.

«На текущей неделе можно предполагать увеличение цен из-за указанных выше обстоятельств, а также вследствие общего относительного оптимизма на рынке. Он может быть связан с данными о снижении инфляции в США с 6% до 5,2%, которые поступят, как ожидается, в среду. Это уменьшает вероятность повышения ставки ФРС в мае и риски рецессии. Цена может вновь превысить 500 долл.», — заключает Владимир Ковалёв.