Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобождаемый Артемовск

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин нанес визит в город Артемовск. В своем телеграмм-канале он сообщил о продолжающихся боях за этот районный центр ДНР, и о жестокости украинской стороны.

«Друзья, вот он, наш Артемовск! Город освобождается "вагнерами". Противник не жалеет ни город ни своих, гонит в "мясорубку", но наши подразделения продолжают освобождать русские земли» — заявил глава российского региона.

Напомним, бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) продолжаются не первый месяц. Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи подразделения штурмуют город, сообщил о взятии под российский контроль всех его административных и промышленных объектов.

По словам Пригожина, ВСУ удерживают лишь часть жилой застройки на западе Артемовска.