Инвесторы отказываются от американских гособлигаций в пользу китайских

Инвесторов, специализирующихся на облигациях, так «укачали» в последние недели мощные качели американских гособлигаций, что китайский бондовый рынок кажется им, пишет Bloomberg, оазисом стабильности. За три месяца 2023 года ставки по китайским гособлигациям менялись в среднем менее чем на один базисный пункт в день, а их волатильность за месяц сейчас является минимальной с 2018 года. Для сравнения: изменения ставки по американским бондам были в 7 раз больше - 7 базисных пунктов в день.
Рынок облигаций в Поднебесной и без того всегда тихий и спокойный недавно, когда инвесторы решили дождаться ясности в монетарной политике властей, стал еще тише и спокойнее. Показатель заимствований на рынке в последние дни резко пошел вверх, что свидетельствует о росте местного спроса. Все ждут сейчас официальной статистики, которая подтвердят или опровергнет выводы экономистов Института международных финансов о том, что потрясения на глобальном рынке облигаций в марте заставили иностранные фонды вернуться обратно в Китай. Иностранные инвесторы в прошлом году установили рекорд по продажам китайских гособлигаций, а в январе и феврале они продолжали выводить средства с китайского рынка.
«Дополнительные трудности для торговли бондами в Китае создают дефицит прозрачности и ясности в экономических перспективах Китая и в монетарной политике Пекина»,- объясняет опасения иностранных инвесторов аналитик Orient Securities Co. Ци Шен.
Данных и информации для анализа перспектив дальнейшего развития второй экономики планеты у бондовых инвесторов мало, а то, что имеется, вызывает сомнения в достоверности. Так, например, официальный измеритель для непроизводственного сектора показал в марте максимальный уровень с марта 2011 года, но независимое исследование производственного сектора показало, что он неожиданно снизился.
Даже решение финансовых властей КНР снизить требования по обязательным резервам для банков в марте оказалось не в состоянии «разбудить» рынок и дать ему толчок. Ставки по 10-летним гособлигациям так и остались в районе 2,86% после 17 марта, когда было объявлено решение.
Между тем, бондовые быки получают сигналы, что помощь еще более жесткой монетарной политики уже в пути. С учетной ставкой в Поднебесной все в порядке, заявил перед переизбранием на должность главы центробанка И Ган. Он также считает, что снижение коэффициента обязательных резервов RRR для обеспечения долгосрочной ликвидности является вполне эффективной поддержкой китайской экономики.