Инвесторы отказываются от американских гособлигаций в пользу китайских

Инвесторов, специализирующихся на облигациях, так «укачали» в последние недели мощные качели американских гособлигаций, что китайский бондовый рынок кажется им, пишет Bloomberg, оазисом стабильности. За три месяца 2023 года ставки по китайским гособлигациям менялись в среднем менее чем на один базисный пункт в день, а их волатильность за месяц сейчас является минимальной с 2018 года. Для сравнения: изменения ставки по американским бондам были в 7 раз больше - 7 базисных пунктов в день.

Рынок облигаций в Поднебесной и без того всегда тихий и спокойный недавно, когда инвесторы решили дождаться ясности в монетарной политике властей, стал еще тише и спокойнее. Показатель заимствований на рынке в последние дни резко пошел вверх, что свидетельствует о росте местного спроса. Все ждут сейчас официальной статистики, которая подтвердят или опровергнет выводы экономистов Института международных финансов о том, что потрясения на глобальном рынке облигаций в марте заставили иностранные фонды вернуться обратно в Китай. Иностранные инвесторы в прошлом году установили рекорд по продажам китайских гособлигаций, а в январе и феврале они продолжали выводить средства с китайского рынка.