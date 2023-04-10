Илон Маск отреагировал на обвинения в пророссийской позиции после публикации Дмитрия Медведева в Twitter

Предприниматель Илон Маск ответил на критику пользователей сети Twitter, обвинивших его в «несоблюдении санкций против России» и в предоставлении площадки социальной сети для российских политиков. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на сообщение самого Маска в Сети.

Поводом для нападок на бизнесмена послужило размещение на страницах , принадлежащей Маску сети Twitter поста заместителя главы российского Совбеза Дмитрия Медведева, заявившего, что Украина никому не нужна и вскоре навсегда исчезнет с лица планеты.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя», — написал Илон Маск, добавив, что Владимир Путин не является его «лучшим другом».

Ранее американский миллиардер неоднократно обвинялся пользователями соцсетей в симпатиях к России и ее руководству.