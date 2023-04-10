Кабмин расширил промышленную ипотеку на стройку и реконструкцию

Правительство РФ расширило параметры предоставления промышленной ипотеки. Льготный кредит можно будет получить не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов, сообщили в пресс-службе кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Рассчитываем, что программа поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов», — отметил Мишустин.

На оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства сообщил, что объем запланированных субсидий по этой программе на текущий год составит 1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить льготный кредитный портфель в объеме не менее 45 млрд рублей.

В правительстве уточнили, что для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м – не более 90 тыс. рублей. Для приобретаемой недвижимости – не более 75 тыс. рублей в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге и не более 50 тыс. рублей – в других регионах.

Программа промышленной ипотеки была запущена в 2022 году. Кредиты по ней выдаются на срок до семи лет по ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка составляет 3% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей.

