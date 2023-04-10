Китай продолжает скупать золото

Вторая экономика планеты не снижает высокие темпы закупок золота на фоне высокой инфляции и усиления геополитических рисков. Золотые запасы Китая растут уже пятый месяц кряду, пишет Oil Price. Специалисты сейчас гадают: будет ли превышено предыдущее достижение? В 2019 году был зафиксирован 10-месячный период закупок золота кряду, закончившийся в сентябре того года.

В марте Народный банк Китая, китайский центробанк, купил еще около 18 тонн желтого металла и довел его запасы до 2068 тонн. По этому показателю Поднебесная занимает 6 место в мире. Золото составляет 3,3% ее резервов. Для сравнения: в США этот показатель составляет 67%.