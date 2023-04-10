Китай продолжает скупать золото

Вторая экономика планеты не снижает высокие темпы закупок золота на фоне высокой инфляции и усиления геополитических рисков. Золотые запасы Китая растут уже пятый месяц кряду, пишет Oil Price. Специалисты сейчас гадают: будет ли превышено предыдущее достижение? В 2019 году был зафиксирован 10-месячный период закупок золота кряду, закончившийся в сентябре того года.
В марте Народный банк Китая, китайский центробанк, купил еще около 18 тонн желтого металла и довел его запасы до 2068 тонн. По этому показателю Поднебесная занимает 6 место в мире. Золото составляет 3,3% ее резервов. Для сравнения: в США этот показатель составляет 67%.
Кстати, некоторые экономисты считают, что Пекин занижает свои золотые запасы и что у него больше золота, чем у США. CNN, к примеру, считает, что в общей сложности у Пекина золота порядка 15 тыс. тонн. Версия звучит вполне правдоподобно, особенно если КНР является крупнейшим добытчиком золота. Так, после 2000 года он намыл 6830 тонн. При этом Китай является еще и крупнейшим в мире импортером золота.
Китайский центробанк следует в духе царящей сейчас на планете тенденции вкладываться в бурный период истории планеты в старое и надежное золото. В феврале центробанки, по данным Всемирного золотого совета (WGC), в общей сложности купили 52 тонны золота. Кстати, намного меньше январского показателя – 74 тонны.
Начало года (январь-февраль) стало самым резким по росту золотых резервов как минимум с 2010 года.
Как нетрудно догадаться, крупнейшим покупателем желтого металла в последнем зимнем месяце стал Китай, добавивший к своим запасам 25 тонн. Это, кстати, было третью всех его закупок центробанками в мире. Существенно увеличили свои золотые запасы в феврале также Турция, Узбекистан, Сингапур и Индия.
Естественно, при таком спросе цены на золото растут. На фоне слабых экономических показателей США на спотовом рынке они на прошлой неделе уверенно двигались вверх и пробили двухтысячный рубеж за унцию. Конечно, сыграло свою роль и объявление ОПЕК о снижении добычи нефти на 1,66 млн. бар./д. с мая по декабрь 2023 года.