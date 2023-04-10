Лукашенко призвал к новому договору по безопасности между Москвой и Минском

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко, в беседе с российским министром обороны Сергеем Шойгу, заявил, что Минск просит гарантий защиты со стороны Москвы, информируют РИА Новости. Как указывает информагентство, белорусский лидер видит эти гарантии в защите Россией территории братской республики как своей собственной, в случае внешней агрессии.

«Минск и Москва должны проанализировать договоры по безопасности или принять новый для полной безопасности Белоруссии», — цитирует Лукашенко белорусское информ-агентство Белта.

Россия и Белоруссия образовали Союзное государство 26 января 2000 года, в форме надгосударственного образования. Цель создания Союзного государства — поэтапное формирование единого политического, военного, экономического, гуманитарного, юридического, таможенного, рыночного, валютного и культурного пространства между двумя странами.