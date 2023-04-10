Tesla и Маск ставят на Китай по-крупному

Отношения между Вашингтоном и Пекином еще никогда не были такими напряженными, как сейчас, но это не мешает бизнесу. Несмотря на мощное давление Белого дома американский бизнес не торопится отказываться от полуторамиллиардного китайского рынка. Еще одним подтверждением истины, что война войной (технологическая и торговая), а бизнес по расписанию, стало сообщение о том, что Илон Маск и Tesla собираются построить в полюбившемся им, похоже, Шанхае, где уже имеется мегафабрика по сборке электромобилей, еще и мегафабрику по производству аккумуляторов для них и систем хранения энергии Megapack. Церемония подписания соглашения о строительстве мегафабрики состоялась в минувшие выходные в финансовой столице Поднебесной.
«Наша следующая мегафабрика будет в Шанхае,- говорится в заявлении Tesla на Twitter.- Она будет производить 10 тысяч Megapacks в год».
«Tesla построит фабрику по производству Megapack в Шанхае в дополнение к такой же фабрике в Калифорнии»,- подтвердил громкую новость сам Илон Маск.
О новой мегафабрике пока известно совсем мало. Строительство начнется в третьем квартале уже этого года. В планах выпустить первую продукцию во втором квартале 2024 года. Первоначальная мощность – 10 тыс. батарей Megapack в год, позволяющих хранить ок. 40 ГВт-час энергии. Энергии в одной такой батарее достаточно для снабжения электроэнергией приблизительно 3600 домов в течение одного часа. В заявлении Tesla говорится, что каждый Megapack способен хранить 3 МВт-час электроэнергии.
Строительство аккумуляторной мегафабрики в Шанхае станет выполнением обещания Илона Маска развивать не только производство электромобилей и освоение космоса, но и возобновляемые источники энергии.
Первая мегафабрика Tesla работает в Шанхае с 2019 года. На ней собираются наиболее популярные модели электромобилей Model 3 и the Model Y. Мощность автозавода – более 750 тыс. электромобилей в год.
Китаю, экономика которого восстанавливается после пандемии, сейчас очень нужны иностранные инвестиции. Он начинает вновь становиться «меккой» для крупных бизнесменов. Достаточно сказать, что, кроме Илона Маска, в Пекин на днях прилетал глава Apple Тим Кук, встречавшийся, кстати, с новым премьером Госсовета (правительства) КНР Ли Цяном. Ли считается сторонником расширения сотрудничества Пекина с иностранными компаниями.
Китай – очень важный рынок Tesla. По количеству продаваемых электромобилей он на втором месте. В Китай, сообщает thestreet.com, Маск прилетел с Томом Чжу, ранее возглавлявшим китайское подразделение Tesla. Сейчас Том руководит в компании производством и считается одним из потенциальных сменщиков Илона Маска.
Как нетрудно догадаться, к тесным отношениям Tesla и, естественно, самого Маска с Китаем в Вашингтоне относятся подозрительно. Президент Байден в ноябре прошлого года многозначительно заявил, что сотрудничество руководства компании с иностранными государствами, заслуживает внимания.
В начале марта Илон Маск объявил пусть и довольно туманные планы по развитию Tesla. Очередная мегафабрика по сборке электромобилей будет строиться на севере Мексики, в районе Монтеррея.