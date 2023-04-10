Tesla и Маск ставят на Китай по-крупному

Отношения между Вашингтоном и Пекином еще никогда не были такими напряженными, как сейчас, но это не мешает бизнесу. Несмотря на мощное давление Белого дома американский бизнес не торопится отказываться от полуторамиллиардного китайского рынка. Еще одним подтверждением истины, что война войной (технологическая и торговая), а бизнес по расписанию, стало сообщение о том, что Илон Маск и Tesla собираются построить в полюбившемся им, похоже, Шанхае, где уже имеется мегафабрика по сборке электромобилей, еще и мегафабрику по производству аккумуляторов для них и систем хранения энергии Megapack. Церемония подписания соглашения о строительстве мегафабрики состоялась в минувшие выходные в финансовой столице Поднебесной.

«Наша следующая мегафабрика будет в Шанхае,- говорится в заявлении Tesla на Twitter.- Она будет производить 10 тысяч Megapacks в год».