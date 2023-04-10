Минфин планирует повысить НДПИ для угольных компаний вместо введения экспортных пошлин

Правительство рассматривает возможность увеличения НДПИ для российских угледобывающих предприятий, в случае хороших финансовых результатов участников рынка. Об этом сообщает «Коммерсант», со ссылкой на свои источники. Введение экспортных пошлин правительство не планирует.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин», — приводит издание комментарий пресс-службы Минфина.

«Коммерсант» указывает, что в течение последних лет правительство неоднократно увеличивало налоговую нагрузку для представителей горно-добывающей промышленности, в том числе — и для угольщиков. В результате этого, поступления от налогов угольной отрасли в российскую казну в 2022 году выросли вдвое, достигнув 360 млрд рублей. В 2023 году для указанного сектора экономики налоги временно увеличивались с 1 января по 31 марта.

Сообщается, что в угольной отрасли озвученные Морфином планы пока не комментируют. На фоне скрытых данных об отчетности вольных компаний судить об их финансовом положении можно по из собственным заявлениям и статистике Росстата.