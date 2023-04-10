СВО: Минобороны России сообщило о потерях противника на всех направлениях боевых действий

Российское оборонное ведомство озвучило последние данные о проведении специальной военной операции. Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении в результате активных действий подразделений, авиации и артиллерии Южной группировки войск за сутки было уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронемашин, автотранспорт и артиллерийские системы украинских войск.

Понес потери противник и на Краснолиманском направлении, где средствами огневого поражения группировки войск «Центр» уничтожено более 120 вражеских солдат и офицеров, военная техника. «Также в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ», — указал Конашенков.

Как следует из сообщения Минобороны, продолжились бои на Южно-Донецком, Запорожском, Херсонском и Купянском направлении. Совокупные потери ВСУ на этих участках фронта составили до 120 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены бронированные машины, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б», Д-29, Д-30, и американская артиллерийская система М777.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Российской Федерации в течении суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах», — сообщил представитель военного министерства.

Напомним, Россия проводит специальную военную операцию, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Целью операции является защита российских территорий, в том числе — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также денацификация и демилитаризация Украины.