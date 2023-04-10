Мосбиржа запустила внебиржевую площадку для сделок с акциями без листинга

Московская биржа с 10 апреля запустила новую платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга. На начальном этапе на ней будут представлены бумаги семи локальных компаний, не выходивших с листингом на биржу. Доступ к площадке получат все российские брокеры, но торгуемые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

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«В России огромное количество предприятий и бизнесов, находящихся на разных стадиях развития, многие из них уже стали акционерными обществами и имеют своих акционеров, но пока не публичны. Наш сервис поможет таким компаниям получить первый опыт вторичного обращения своих бумаг и найти новых акционеров, готовых финансировать интересные проекты и ждать, когда компания станет публичной. ОТС-сделки с ЦК также могут стать прообразом pre-IPO-площадки и удобным механизмом привлечения капитала на начальной стадии», — отметил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

На первом этапе инвесторам доступны обыкновенные акции ПАО «Нител» (производитель электроники), обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (оптико-электронное приборостроение), обыкновенные акции ПАО «Удмуртнефть», обыкновенные и привилегированные акции «Обьнефтегазгеологии», обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Новошип» (судоходство), обыкновенные акции ПАО «Уфаоргсинтез» и обыкновенные акции ПАО «Фортум» (энергетика).

Как уточнил Блохин в комментарии РБК, до конца года будет рассмотрена возможность допуска еще нескольких десятков российских компаний. Также он не исключил, что в будущем на площадку могут быть допущены и иностранные бумаги, но по ним, скорее всего, будут сформированы отдельные требования, например уже осуществленный листинг на одной из зарубежных бирж.

От уже существующей внебиржевой площадки MOEX Board новая платформа — ОТС (от англ. Over-the-Counter — внебиржевой рынок) отличается механизмом взаимоотношений между участниками торгов. Так, на MOEX Board продавец и покупатель взаимодействуют и заключают сделки напрямую, а на ОТС в сделках будет участвовать центральный контрагент — Национальный клиринговый центр.

