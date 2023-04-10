Названа средняя зарплата россиян по объявлениям от работодателей

Средняя зарплата в России по итогам января — марта текущего года составила 53 096 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 24,9%. Самые высокие заработки предлагаются в автомобильном бизнесе, логистике и строительстве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование экспертов сайта объявлений «Авито Работа».

Статья по теме: Москва вошла в топ-10 городов мира с наибольшим количеством миллиардеров «Наиболее высокие зарплаты работодатели предлагают соискателям в группе профессий "Автомобильный бизнес" (65 465 рублей), "Транспорт, логистика" (61 652 рубля) и "Строительство" (59 806 рублей)», — говорится в исследовании. Среди регионов наибольшая средняя зарплата зафиксирована в Москве (65 544 рубля), Санкт-Петербурге (57 655 рублей) и Самаре (54 651 рубль). Во всех трех городах самые высокие заработки предлагают в сфере автомобильного бизнеса — 92 тыс. рублей, 79 тыс. рублей и 60 тыс. рублей соответственно.

