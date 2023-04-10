Овчинский: в Москве разработали суперконденсатор бесперебойной работы центров обработки данных

Работа центров обработки данных (ЦОД) станет надежнее благодаря разработке московской компании. Суперконденсаторы помогут защитить оборудование при аварийном отключении и сохранить работу техники. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Суперконденсаторы в отличие от других накопителей отличаются высокой мощностью, способны работать при экстремально низких температурах (до минус 40 градусов), имеют быструю скорость накапливания энергии, а также обладают степенью отдачи электрического заряда и длительным сроком службы - более 10 лет.

По словам Овчинского, потребность в качественном и бесперебойном электропитании растет, а разработка компании "Тайтэн Пауэр Солюшн" позволит дата-центрам работать надежнее. Так, если электросети перестанут работать из-за сбоя, то новые накопители обеспечат кратковременную поддержку электропитания до момента включения аварийного источника энергии ЦОДа, пояснил он. Тестовый образец планируют выпустить в ближайшее время, а реализовать проект могут до конца года.

Суперконденсаторы не нуждаются в обслуживании и создании специальных помещений по установке. Кроме того, они экологичнее аккумуляторных батарей, так как не содержат свинца и кислот.

Порядка 80% просадок по напряжению длятся в пределах 1-4 секунд, привел данные статистики гендиректор "Тайтэн Пауэр Солюшн" Владимир Ворожейкин. Однако даже незначительный интервал времени может критически сказаться на работоспособности оборудования, поэтому для решения таких краткосрочных проблем и применяются суперконденсаторные ИБП, пояснил он.