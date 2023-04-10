ПИФы начали отбирать деньги у банков

Чистое сальдо притока средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в марте составило 3,4 млрд руб., свидетельствуют данные портала investfunds.ru. Для рынка коллективных инвестиций это не так много, но мартовский приток стал крупнейшим с сентября прошлого года, когда ПИФы пополнились 8,4 млрд руб. В 2020–2021 гг. ежемесячный приток превышал 20 млрд руб.

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Почти весь объем мартовского привлечения – около 3 млрд руб. – обеспечили не пользовавшиеся до декабря прошлого года особой популярностью фонды денежного рынка, которых в России насчитывается всего лишь 7%.

«Денежные» фонды – самый консервативный вид инвестиций. Активы таких ПИФов традиционно вкладываются в высоконадежные банковские депозиты и краткосрочные гособлигации, а в последнее время стало популярным инвестировать их в инструменты РЕПО с Центральным контрагентом. В рамках РЕПО с ЦК компании имеют возможность занимать на Московской бирже денежные средства под залог имеющихся высоколиквидных облигаций, наибольшей популярностью среди которых пользуются ОФЗ, а также акций. Естественно, что залоговый актив оценивается с дисконтом к рыночной (биржевой) цене.

Центральным контрагентом выступает дочерняя компания Московской биржи – Банк «Национальный Клиринговый Центр». То есть, фактически, сделки осуществляются под гарантии самой Московской биржи. Наибольшей популярностью пользуется размещение актива сроком на 1 день и 1 неделю.

Ставки по РЕПО с ЦК близки к уровню ключевой ставки Банка России, что с учетом реинвестирования доходов позволяет зарабатывать чуть выше ставок по банковским депозитам в высоконадежных банках. При этом риски покупок паев ПИФов, инвестирующих в РЕПО с ЦК, считаются меньшими, чем внесение средств на банковский депозит. Еще одним преимуществом «денежных» ПИФов по сравнению с банковскими вкладами, является возможность в любое время внести средства и вывести их без потери накопленного дохода.

Некоторые брокеры еще 5–6 лет назад пытались предлагать корпорациям инструмент РЕПО с ЦК как более надежное и доходное средство приумножения свободного капитала. Но инициатива оказалась невостребованной рынком – в основном, из-за непривычности таких транзакций для бухгалтеров.

Не было массового интереса и к фондам денежного рынка. Населению они были не очень выгодны, поскольку при погашении паев ПИФа при владении ими менее 3-х лет возникала налогооблагаемая база, которая зачастую сжирала все преимущество этого инструмента перед депозитом.

Однако в декабре прошлого года «денежные» ПИФы сумели привлечь исторически рекордные 2,7 млрд руб. Этот результат мог стать следствием совокупного действия трех факторов – грамотной пропагандистской работы менеджеров управляющих компаний по продажам, появлением свободных денег в реальном секторе экономики и ростом недоверия бизнеса к банкам.

Можно предположить, что последний фактор продолжит действовать, и это пойдет только на пользу управляющим компаниям. Банк России ожидает совокупную прибыль банковской системы в 2023 г. на уровне 1–1,5 трлн руб. При этом, по прогнозам аналитиков, Сбербанк внесет в этот объем не менее 1 трлн руб., а ВТБ – еще свыше 300 млрд. Такой расклад говорит о том, что очень многие мелкие и даже средние банки в этом году могут оказаться убыточными, и с высокой вероятностью попасть под репрессивные меры регулятора.

А это означает, что у бизнеса остаются три базовых варианта размещения свободных средств на непродолжительное время:

- перевести капитал под невысокую ставку на депозит в банки, которые заведомо не лишатся лицензии;

- работать с некрупным банком под приемлемый процент, но с риском потерять все или практически все при назначении в этот банк временной администрации ЦБ;

- вкладываться в паи денежного рынка под достойную доходность и крайне низкие риски как потери капитала, так и получения убытков.

За три месяца основная масса «денежных» ПИФов заработала от 1,5% (УК «Первая») до 1,7% (УК «ВИМ Инвестиции» и УК «Альфа Капитал»), то есть в годовом исчислении – на уровне ключевой ставки Банка России.

Уже обыграл ключевую ставку и фонд УК «Райффайзен Капитал», инвестиции которого в валютные инструменты РЕПО с ЦК принесли пайщикам 8,4%.

